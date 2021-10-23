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С 30 октября школы и вузы Удмуртии перейдут на дистанционный режим обучения

19:40, 23 октября, 2021
Анна Торхова
С 30 октября школы и вузы Удмуртии перейдут на дистанционный режим обучения
19:40, 23 октября, 2021
Анна Торхова
1108
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа\n#детские сады
Фото: pixabay.com
1108
0

В детских садах будут работать дежурные группы.

Ижевск. Удмуртия. С 30 октября школы, СПО, учреждения допобразования, а также вузы перейдут на диcтанционный режим обучения. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.
Такой режим будет действовать до особого распоряжения. Ограничения не коснутся общеобразовательных организаций, имеющих интернаты, а также Удмуртского кадетского корпуса. 
Детские сады на время нерабочих дней начнут принимать ребят в дежурные группы.
Напомним, дни с 30 октября до 7 ноября из-за роста заболеваемости коронавирусом объявлены в Удмуртии нерабочими.
19:40, 23 октября, 2021
Анна Торхова
1108
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа\n#детские сады
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