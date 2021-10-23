С 30 октября школы и вузы Удмуртии перейдут на дистанционный режим обучения

В детских садах будут работать дежурные группы.

Ижевск. Удмуртия. С 30 октября школы, СПО, учреждения допобразования, а также вузы перейдут на диcтанционный режим обучения. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

Такой режим будет действовать до особого распоряжения. Ограничения не коснутся общеобразовательных организаций, имеющих интернаты, а также Удмуртского кадетского корпуса.

Детские сады на время нерабочих дней начнут принимать ребят в дежурные группы.