В Удмуртии могут вернуть доковидный порядок сдачи ОГЭ и ЕГЭ

Точные числа и формат проведения экзаменов планируют утвердить до 1 декабря 2021 года.

Ижевск. Удмуртия. В следующем году выпускники школ Удмуртии возможно будут сдавать экзамены как в доковидное время. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Удмуртской Республики со ссылкой на руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзора Музаева.

В связи с пандемией два последних года числа и формат сдачи обязательных предметов выпускниками 9 и 11 классов пришлось изменить. В настоящее время планируется вернуть тот порядок, который был до коронавируса.

Если такое решение будет принято окончательно, то девятиклассники в 2022 году будут сдавать ОГЭ по 4 предметам: русский язык, математика и два предмета по выбору. Чтобы получить аттестат в 11 классе достаточно сдать только два обязательных предмета: русский язык и базовую или профильную математику.

Государственный выпускной экзамен станут проходить только участники с ограниченными возможностями здоровья и иные категории, предусмотренные порядком. Остальные одиннадцатиклассники должны сдать ЕГЭ, даже если они не планируют поступать в вузы.

Планируется, что до 1 декабря 2021 года будет утверждено точное количество экзаменов и формат их проведения. Вводить дополнительные обязательные предметы для одиннадцатиклассников в ближайшие годы не планируют.

В 2022 году могут отменить досрочное проведение ЕГЭ. На учеников 9-х классов эта мера не распространяется. Если весной вновь зарегистрируют скачок заболеваемости коронавирусом, все экзамены снова проведут летом. Также в 2022 году отменят дистанционную сдачу ЕГЭ для болеющих выпускников, так как за 2 года никто не пропустил экзамены из-за болезни.