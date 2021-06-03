В Ижевске приостановили реализацию проекта видеонаблюдения в школах

Однако в тестовом режиме систему могут запустить в одном учреждении.



Ижевск. Удмуртия. Власти Ижевска поставили на паузу реализацию проекта видеонаблюдения в школах, но не отказались от него. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда – Ижевск» рассказал глава столицы Удмуртской Республики Олег Бекмеметьев.

Несмотря на то, что все конкурсные процедуры сняты, власти города всё-таки планируют протестировать видеонаблюдение на одной из школ. По словам Олега Бекмеметьева, необходимо понять, как физическая охрана будет взаимодействовать с системой.

Также мэр отметил, что подготовка к новому учебному году пройдёт в том же режиме, что и в предыдущие годы. Основной акцент будет сделан на установке и ремонте ограждений, где это необходимо, а также на установке пожарных сигнализаций, удалённых систем контроля и тревожных кнопок.

При этом от физической охраны в учебных учреждениях отказываться не будут, хотя планировалось, что школы оборудуют камерами и различными датчиками. При получении сигнала тревоги на место выезжал бы спецотряд. Однако в УМВД Ижевска такую идею не оценили. В Росгвардии при этом негативно оценили опыт Воткинска по отказу от охранников в пользу камер наблюдения.