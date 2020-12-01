Полиция Ижевска не согласилась с идеей отказа от сторожей в школах и детских садах

В УМВД отметили, что ведомство внимательно отслеживает результаты общественных обсуждений проекта о переводе школ и детских садов на новую систему ночной охраны.

Ижевск. Удмуртия. Правоохранители Ижевска не согласились с предложением перевести школы и детские сады города на новую систему ночной охраны. Как рассказал врио начальника УМВД России по Ижевску Александр Храмцовский, ведомство внимательно следит за результатами общественных обсуждений проекта. По его словам, вопрос необходимо рассматривать не только с позиции экономической выгоды и технических возможностей.

«Напомню, внедрение систем охраны и видеонаблюдения на объектах Министерства просвещения Российской Федерации – вынужденная мера, направленная, в первую очередь, на антитеррористическую защищенность объектов системы образования, подрастающего поколения, а также на обеспечение безопасности всех участников образовательного процесса, ограждения их от возможных преступных и иных противоправных посягательств», - сообщил Храмцовский.

Храмцовский отметил, что свою обеспокоенность в решении вопроса организации безопасности детей он обозначил главе Ижевска Олегу Бекмеметьеву. Врио начальника УМВД России по Ижевску также выразил уверенность, что найдено понимание необходимости согласования вопросов изменения системы охраны образовательных учреждений с силовиками, «являющимися ключевыми при осуществлении первоочередных мер по пресечению террористического акта или действий, создающих непосредственную угрозу его совершения».

Напомним, что в Ижевске рассматривают вопрос замены ночных сторожей в школах и детских садах на автоматику. Все учреждения предполагается оборудовать камерами видеонаблюдения, датчиками дыма, движения, фиксации оставленных предметов. При этом в Общественной палате столицы Удмуртии предложили опробовать новшество в пилотном режиме, выбрав для этого от 3 до 10 образовательных организаций.