Контролировать территории школ и детских садов Ижевска будут датчики

Сторожам, чьи ставки будут сокращены, предложат другие вакансии.

Ижевск. Удмуртия. В школах и детсадах Ижевска внедрят новую автоматическую систему ночной охраны. Об этом сообщает пресс-служба города.

Все учреждения оборудуют камерами видеонаблюдения, датчиками дыма, движения, фиксации оставленных предметов. При их срабатывании на место будет выезжать спецотряд.

«Мы детально проработали техническое задание, учитывая опыт российских городов, где успешно введена подобная система. Мы не отказываемся от дневной охраны учреждений образования, а лишь усиливаем ее системой видеонаблюдения, которые будут охватывать всю территорию зданий круглосуточно», - рассказал замглавы администрации Ижевска по социальной политике Дмитрий Чистяков.

Несколько точек видеонаблюдения позволят одновременно контролировать всю территорию учреждения и исключить риски для жизни и здоровья работников.

Планируется, что срок муниципального контракта составит 3 года.

По словам депутата Госсовет Удмуртии Надежды Онищенко, на оплату труда сторожей за 3 года выделяется 772 млн рублей, из которых почти 730 млн рублей – средства регионального бюджета. При внедрении проекта затраты снизятся до 586 млн рублей. Сэкономленные средства можно будет направить на систему пожаротушения, водоснабжение.

Систему внедрят во всех учреждениях. Сторожам, чьи ставки будут сокращены, предложат другие вакансии. Так, в детских садах сегодня имеется 72 вакансий – это вахтеры, уборщики, дворники.