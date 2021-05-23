Школа в селе Пычанки Завьяловского района будет построена в течение двух лет

Её вместимость составит 825 мест.

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе Удмуртии построят две новые школы. Регион получил финансирование на их строительство. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Как сообщил депутат Госдумы России от Удмуртии Андрей Исаев, в деревне Пычанки построят школу на 825 мест, а в Ягуле — на 500. Народный избранник рассчитывает, что строительство в Пычанках начнётся уже в августе текущего года и завершится в течение двух лет. Со вторым объектом сложнее — средств на него выделили меньше запрашиваемого объёма, но, по словам Исаева, он будет добиваться выделения всей суммы.

Отмечается, что перенаполненность школ в Завьяловском районе — острая проблема для Удмуртии, так как население муниципалитета растёт. Поэтому строительство двух новых школ является важным.

Кроме того, ранее Минтруд России при содействии Андрея Исаева профинансировало завершение строительства Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, получены средства на ремонт третьего корпуса Глазовского государственного педагогического института. Также выделены средства на строительство ряда школ: в микрорайоне А-10 и на улице Берша в Ижевске, в Завьяловском и Вавожском районах, в Селтах и Кезу.