В Ижевске стали известны имена финалистов ежегодного конкурса «Крылья науки»

Всего на конкурс было прислано 152 работы, из которых главное жюри конкурса отобрали 25 самых лучших.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске определи список финалистов ежегодного конкурса «Крылья науки». Всего было прислано 152 работы, из которых члены жюри выбрали 25. Они примут участие в следующем этапе конкурса – народном онлайн-голосовании. Оно пройдет на сайте информагентства «Сусанин» с 5 по 14 апреля. Отдать свой голос 1 раз в сутки за понравившуюся работу сможет любой желающий.

В финал вышли:

- Андрей Шкляев, ДОУ №90;

- Кирилл Панык, ДОУ №90;

- Савелий Полянкин, ДОУ №287;

- Борис Пушкарев, ДОУ №161;

- Богдан Аранкулов, ДОУ №161;

- Даша Морозова, ЦРР Полесский;

- Вероника Загребина, ДОУ №290;

- Дмитрий Пресняков, ДОУ №171;

- Артем Морозов, ДОУ №211;

- Глеб Слотин, ДОУ №229;

- Тимофей Маринин, ДОУ №159;

- Катерина Трусова, ДОУ №63;

- Роман Пантелеев, ДОУ №204;

- Мария Лещева, ДОУ №32;

- Амир Губайдуллин, ДОУ №159;

- Алиса Иконникова, ДОУ №218;

- Софья Новоселова, ДОУ №223;

- Василиса Перевощикова, ДОУ №196;

- Вадим Егоров, ДОУ №144;

- Родион Кулышев, ДОУ №163;

- Павел Широбоков, ДОУ №92;

- Саша Прозоров, ДОУ №221;

- Ильдар Бекмансуров, ДОУ №238;

- Михаил Рябков, ДОУ №63;

- Дмитрий Новоселов, ДОУ №272.

5 исследований, которые наберут наибольшее количество голосов, будут награждены дополнительными призами. Все участники конкурса получают электронные дипломы.

Сроки проведения конкурса с 15 февраля по 20 апреля 2020 года. Подробности конкурса читайте на alt.izh.one, susanin.news.

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