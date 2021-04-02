В Ижевске стали известны имена финалистов ежегодного конкурса «Крылья науки»

Всего на конкурс было прислано 152 работы, из которых главное жюри конкурса отобрали 25 самых лучших.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске определи список финалистов ежегодного конкурса «Крылья науки». Всего было прислано 152 работы, из которых члены жюри выбрали 25. Они примут участие в следующем этапе конкурса – народном онлайн-голосовании. Оно пройдет на сайте информагентства «Сусанин» с 5 по 14 апреля. Отдать свой голос 1 раз в сутки за понравившуюся работу сможет любой желающий.
В финал вышли:
- Андрей Шкляев, ДОУ №90;
- Кирилл Панык, ДОУ №90;
- Савелий Полянкин, ДОУ №287;
- Борис Пушкарев, ДОУ №161;
- Богдан Аранкулов, ДОУ №161;
- Даша Морозова, ЦРР Полесский;
- Вероника Загребина, ДОУ №290;
- Дмитрий Пресняков, ДОУ №171;
- Артем Морозов, ДОУ №211;
- Глеб Слотин, ДОУ №229;
- Тимофей Маринин, ДОУ №159;
- Катерина Трусова, ДОУ №63;
- Роман Пантелеев, ДОУ №204;
- Мария Лещева, ДОУ №32;
- Амир Губайдуллин, ДОУ №159;
- Алиса Иконникова, ДОУ №218;
- Софья Новоселова, ДОУ №223;
- Василиса Перевощикова, ДОУ №196;
- Вадим Егоров, ДОУ №144;
- Родион Кулышев, ДОУ №163;
- Павел Широбоков, ДОУ №92;
- Саша Прозоров, ДОУ №221;
- Ильдар Бекмансуров, ДОУ №238;
- Михаил Рябков, ДОУ №63;
- Дмитрий Новоселов, ДОУ №272.
5 исследований, которые наберут наибольшее количество голосов, будут награждены дополнительными призами. Все участники конкурса получают электронные дипломы.
Сроки проведения конкурса с 15 февраля по 20 апреля 2020 года. Подробности конкурса читайте на alt.izh.one, susanin.news.
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