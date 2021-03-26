В Ижевске подходит к концу второй этап ежегодного конкурса «Крылья науки»

Жюри выберет лауреатов конкурса, остальные работы будут выставлены на онлайн-голосование.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске завершается второй этап ежегодного конкурса «Крылья науки». На этом этапе главное жюри конкурса заочно отберет лауреатов конкурса, остальные работы будут выставлены на онлайн-голосование.

После экспертной работы жюри на соответствие присланных работ всем требованиям будут выявлены победители и призеры конкурса. Победители конкурса награждаются дипломами I степени, призеры - дипломами II и III степени в каждом направлении, а также подарками.

Остальные работы будут выставлены на народное онлайн-голосование, по итогам которого проекты, набравшие наибольшее количество баллов в каждой номинации, будут также награждены дипломами и подарками от партнеров.

С 5 по 14 апреля на сайте «Сусанин» в специальном разделе можно будет проголосовать за лучшие открытия и исследования ребят.

Все участники конкурса получают электронные дипломы.

Сроки проведения конкурса: с 15 февраля по 20 апреля. Все подробности: на alt.izh.one, susanin.news.

Партнер «Крыльев науки» - специализированный застройщик «Строим вместе» - представляет 17-этажный ЖК «Легенда», расположенный в ижевском микрорайоне А-10 «Аэропорт».

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Сайт: sv-udm18.com.

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