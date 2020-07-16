Школа № 7 Ижевска вошла в десятку победителей всероссийской акции «Майский школьный экодвор»

Ученики собрали 200 кг отходов на переработку.

Ижевск. Удмуртия. Школа № 7 из Ижевска вошла в десятку победителей всероссийской акции «Майский школьный экодвор». Об этом сообщает пресс-служба движения «ЭКА».

В полезном флешмобе участвовали 130 образовательных учреждений из 28 регионов России. С мая по июнь участники сортировали и собирали полезные отходы: макулатуру, пластик, металл, стекло и батарейки.

Всего школьники, их родители, учителя и экоактивисты отправили на переработку 145 т вторсырья, из них 200 кг собрали в Ижевске. По результатам отчета столица Удмуртии заняла 9 место. На первой строчке расположилась Москва, за ней идут учреждения Башкортостана и Краснодарского края.

«Такие акции позволяют вовлечь детей в важные экологические проекты, привить им навык ответственного обращения с отходами и выявить инициативных лидеров», —рассказывает директор «ЭКА» Елена Горохова.

Школы-победительницы получат контейнеры для раздельного сбора отходов и дипломы от организаторов.