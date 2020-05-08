Названы лучшие школьные музеи Удмуртии

Их выбрали в рамках регионального этапа всероссийского конкурса «Лучший школьный музей/комната/уголок памяти Великой Отечественной войны».

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии назвали лучшие школьные музеи. Как сообщает пресс-служба Минобрнауки Удмуртской Республики, их выбрали в рамках регионального этапа всероссийского конкурса «Лучший школьный музей/комната/уголок памяти Великой Отечественной войны».

Всего на конкурс было отправлено 49 заявок от учебных учреждений. Победителей определили в 3 номинациях. Лучшим сельским музеем стал исторический в Каракулинской школе, лучшим городским — Боевой славы «Молодая гвардия» школы №21 Сарапула и первое место среди образовательных организаций стал Народный музей истории детского движения Удмуртии Детско-юношеского центра Глазова.