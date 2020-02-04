  • $ 63.91 ↑
  • € 70.79 ↑

Центр для одаренных детей откроют в Ижевске 6 февраля

13:23, 04 февраля, 2020
Анна Торхова
Центр для одаренных детей откроют в Ижевске 6 февраля
13:23, 04 февраля, 2020
Анна Торхова
312
0
#дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа
Фото: пресс-служба Минобразования Удмуртии
312
0

Ребята смогут бесплатно заниматься прототипированием, агротехнологиями, 3D-моделированием.  

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 6 февраля откроют главный корпус регионального центра одаренных детей «ТАУ». Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Удмуртской Республики.

Для детей будут организованы зоны коворкинга, кабинеты проектной деятельности, лаборатории агротехнологий, биоинженерии, ЗD-моделирования и прототипирования, нейрокогнитивных исследований, экологии, химии и здорового питания, комплексной безопасности и искусственного интеллекта.

В центре будет реализовываться трехуровневая программа, включающая базовый, продвинутый, профильный уровни. На первый можно будет записать любого ребенка, на второй – тех детей, которые готовы углубленно изучать какой-либо предмет, на третий могут претендовать старшеклассники, студенты, представители бизнеса. Занятия проходят по группам и индивидуально.

По профильным и продвинутым программам обучение ведут педагоги, которые уже работали с одаренными детьми и прошли обучение в «Сириусе».

Два высших уровня будут бесплатными, базовый тоже частично будет включать бесплатные группы, сформированные на основании конкурса. Ребенок сможет записаться на трехмесячный курс и попробовать себя во всех лабораториях.

13:23, 04 февраля, 2020
Анна Торхова
312
0
#дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Что вы знаете о коронавирусе 2019-nCoV?

16:28, 31 января, 2020

Что вы знаете о группе Битлз?

18:01, 16 января, 2020

Можно ли вам купаться в проруби?

13:50, 13 января, 2020

Что вы знаете о декабристах?

17:41, 10 января, 2020

Что вы знаете об ИА Сусанин?

17:41, 25 декабря, 2019

Не пора ли пересмотреть Гарри Поттера?

16:06, 20 декабря, 2019

Готовы ли вы к просмотру финала "Звёздных войн"?

17:01, 13 декабря, 2019

Кто все эти люди?

17:24, 15 ноября, 2019

Это было в Октябре?

17:35, 07 ноября, 2019

Если вы MAU, то этот тест для VAS

18:31, 01 ноября, 2019

Дружишь ли ты с деньгами?

21:24, 17 октября, 2019

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Два человека погибли в массовой аварии под Ижевском

14:00, 01 февраля, 2020
3557

С 2021 года в Удмуртии введут региональный маткапитал

3443
14:25, 29 января, 2020

Директор школы из Ижевска вышла в финал конкурса «Лучшие руководители РФ»

2917
15:55, 28 января, 2020

В Удмуртии расторгли контракт на строительство школы в Кезу

2771
17:00, 28 января, 2020

В России отменили все поезда из Китая, кроме идущего через Удмуртию

2677
17:27, 31 января, 2020

В России появилась новая партия

18:00, 01 февраля, 2020
1733

Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашии

1265
18:58, 29 января, 2020

Кристина Орбакайте отменила выступления из-за травмы

1233
15:28, 28 января, 2020

Голикова: коронавирус пришел в Россию, выявлены первые два случая

1191
17:02, 31 января, 2020

Госдума по ошибке запретила региональным депутатам руководить бизнесом

1182
17:58, 30 января, 2020

На дороге из Грузии в Россию образовалась трёхкилометровая очередь из машин

12:34, 02 февраля, 2020
1731

Россия оспорила резолюцию ПАСЕ, призывающую оставить Крым

1292
10:31, 31 января, 2020

Вступили новые правила получения шенгенской визы

1267
10:54, 02 февраля, 2020

Компания-владелец «Титаника» подала в суд из-за того, что обломки судна потревожила подлодка

1082
10:59, 30 января, 2020

Китайские дипломаты оскорбились на карикатуру в датской газете

1049
14:21, 29 января, 2020

Лонгриды

Проездной за макулатуру

09:59

Смерть подождёт

16:45, 20 января, 2020

Жить хорошо! А в ХОРОШО жить - ещё лучше!

10:33, 13 января, 2020

Молодой и активный

12:25, 31 декабря, 2019

Философия красоты

15:47, 25 декабря, 2019

Отпуск за один день

13:36, 25 декабря, 2019

Что нам принесет Белой крысы год?

14:02, 20 декабря, 2019

Легенда Глазовской теплоэлектроцентрали

17:15, 18 декабря, 2019

Город Оружейников - город мастеров!

17:05, 17 декабря, 2019

Год ЧистоПоУдмуртски

19:05, 16 декабря, 2019

Ускоритель бизнеса Удмуртии

15:32, 16 декабря, 2019

Будь первым! Живи в Авангарде!

17:51, 03 декабря, 2019