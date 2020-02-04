Центр для одаренных детей откроют в Ижевске 6 февраля

Ребята смогут бесплатно заниматься прототипированием, агротехнологиями, 3D-моделированием.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 6 февраля откроют главный корпус регионального центра одаренных детей «ТАУ». Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Удмуртской Республики.

Для детей будут организованы зоны коворкинга, кабинеты проектной деятельности, лаборатории агротехнологий, биоинженерии, ЗD-моделирования и прототипирования, нейрокогнитивных исследований, экологии, химии и здорового питания, комплексной безопасности и искусственного интеллекта.

В центре будет реализовываться трехуровневая программа, включающая базовый, продвинутый, профильный уровни. На первый можно будет записать любого ребенка, на второй – тех детей, которые готовы углубленно изучать какой-либо предмет, на третий могут претендовать старшеклассники, студенты, представители бизнеса. Занятия проходят по группам и индивидуально.

По профильным и продвинутым программам обучение ведут педагоги, которые уже работали с одаренными детьми и прошли обучение в «Сириусе».

Два высших уровня будут бесплатными, базовый тоже частично будет включать бесплатные группы, сформированные на основании конкурса. Ребенок сможет записаться на трехмесячный курс и попробовать себя во всех лабораториях.