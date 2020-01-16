Ученики двух школ Ижевска осваивают 4-летнюю программу за три года

В декабре первоклассников перевели во второй класс.

Ижевск. Удмуртия. Ученики экспериментальных начальных классов школ №42 и №74 Ижевска осваивают четырехлетнюю программу за 3 года. Проект запущен в пилотном режиме в двух классах, сообщает пресс-служба города.

Материал первого года обучения школьники прошли с сентября по декабрь, а с января по май они освоят материал второго. В следующие 2 года ученики изучат программу 3 и 4 классов.

Ускоренное обучение проводится без повышения нагрузки на детей. Все 53 ученика успешно прошли психолого-педагогическую диагностику и были переведены во второй класс.

Проект «Эффективная начальная школа» реализуется по запросу родителей будущих первоклассников. Как правило, все эти дети подготовлены к учебе: умеют считать, писать и читать. Потому, ускоренное обучение подходит не всем.