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Кампания по записи детей в первый класс стартует в Удмуртии 15 января

08:30, 15 января, 2020
Ксения Чернова
Кампания по записи детей в первый класс стартует в Удмуртии 15 января
08:30, 15 января, 2020
Ксения Чернова
166
0
#дети\n#образование\n#интернет\n#Ижевск\n#видео\n#Удмуртия\n#школы
Фото: Pixabay
166
0

Напомним, в этом году в республике создадут 940 классов для 23,5 тыс. детей.

Ижевск. Удмуртия. Кампания по записи детей в первый класс стартует в Удмуртии в среду, 15 января. Об этом на своей странице в соцсети Facebook рассказал министр информатизации и связи Удмуртской Республики Тимур Меджитов.

В 09:00 начнут принимать заявки школы Глазова и Можги. В последующие дни присоединятся остальные населенные пункты. В Ижевске запись стартует 18 января. Подать заявку можно на специальном сервисе на Региональном портале госуслуг (РПГУ). Напомним, что приемная кампания продлится до 1 февраля 2020 года. Расписание для каждой школы будет доступно в сервисе РПГУ «Запись в школу», а также опубликовано на личной странице желаемой школы на сайте ciur.ru либо на информационном стенде в школе.

   В этом году в Удмуртии политика «один день – один ребенок – одна школа – один родитель». Это значит, что только один из родителей сможет направлять заявление о зачислении ребенка. Кроме того, в день будет приниматься только одно заявление в одну выбранную школу. Подобные ограничения позволят избежать замедления работы сервера. Портал теперь выдерживает нагрузку в 10 тыс. заявлений в секунду.

Напомним, в этом году в республике создадут 940 классов для 23,5 тыс. детей. При необходимости количество классов будет увеличено.

Как записать ребенка в школу через РПГУ

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08:30, 15 января, 2020
Ксения Чернова
166
0
#дети\n#образование\n#интернет\n#Ижевск\n#видео\n#Удмуртия\n#школы

 

 

 


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