Ижевский лицей получил грант в 5,3 млн рублей на проект «Школа цифрового образования»

Кроме того, деньги направят на закупку компьютеров, интерактивных досок и панелей, программного обеспечения.

Ижевск. Удмуртия. Ижевский социально-экономический лицей №45 получил грант министерства просвещения России в рамках национального проекта «Цифровая экономика». По данным пресс-службы главы и правительства Удмуртской Республики, его размер составил 5,3 млн рублей.

Грант поможет реализовать проект «Школа цифрового образования».

«Наш проект направлен в первую очередь на повышение профессиональной компетенции педагогов, а также улучшение показателей сдачи учениками ОГЭ и ЕГЭ. Участниками проекта станут педагоги нашего лицея, школ №61, 85, 55 и 51, молодые специалисты и профессорско-преподавательский состав», – подчеркнула директор лицея №45 Ирина Полякова.

Кроме того, деньги направят на закупку компьютеров, интерактивных досок и панелей, программного обеспечения.

В целом по России гранты получили 47 образовательных учреждений.