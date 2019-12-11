Долгожданный детский сад открыли в Вавожском районе

Его строительство началось еще в 2017 году.

Вавож. Удмуртия. В Вавожском районе открыли новый детский сад на 75 мест. Как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Удмуртской Республики, в деревне Новая Бия уже отремонтировали здание школы, построили дом культуры и спортивный комплекс. Возведение детского сада началось еще в 2017 году по инициативе и финансовой поддержке местного хозяйства.

«Этот детский сад долгожданный, строился долго, вводился с трудом. В связи с введением национального проекта «Демография» удалось выкупить здание детского сада. Это настоящий подарок для людей, которые живут и трудятся здесь. Еще меня порадовали малыши, они свободно говорят на удмуртском языке, рассказывают стихи, поют песни. Значит, в детском саду и в этом направлении работа идет», - рассказала на открытии министр образования и науки Удмуртской Республики Светлана Болотникова.

Старое здание детского сада было построено хозспособом более 40 лет назад. В нем не было залов для проведения музыкальных и физкультурных занятий, медицинского блока. Пищеблок находился в приспособленном здании.

Как отметила заведующая детским садом «Тюрагай» Татьяна Эскандерова, во время строительства для малышей оборудовали группы в здании школы. Также родителям приходилось отвозить детей в соседнюю деревню Зямбайгурт. «Здесь новое современное оборудование, мебель, большое количество игрушек. Есть музыкальный зал, совмещенный со спортивным залом, медицинский кабинет, методический кабинет, прачечная. Три группы ребят, в старом здании могли принимать только две группы», - сообщила она. В настоящее время детский сад посещают 55 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет.

По словам министра образования и науки Удмуртии Светланы Болотниковой, в 2020 году в Вавожском районе сдадут еще один детский сад на 80 мест и закроют очередность в дошкольные учреждения района.