Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Ценность семейных отношений Лонгрид Город для жизни и воспитания детей Лонгрид На земле и в воздухе — мы всё равно семья Лонгрид

За прошлый год население Удмуртии сократилось почти на 8 тысяч человек

13:15, 27 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
За прошлый год население Удмуртии сократилось почти на 8 тысяч человек
13:15, 27 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
87
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#население\n#демография
Фото: ИА «Сусанин»
87
0

Также в республике фиксируется снижение рождаемости.

Ижевск. Удмуртия. Жителей Удмуртии становится меньше. Об этом говорят опубликованные Удмуртстатом данные.

На 1 января 2024 года постоянная численность населения республики составляла чуть более 1,4 млн человек. В городах живут 943,5 тыс. человек, а на селе — 491 тыс. В 2023 году население сократилось на 7,7 тыс. граждан.

В январе на свет появились 958 детей, что на 128 младенцев меньше, чем в январе 2023 года. Положительная динамика рождаемости в ПФО зафиксирована лишь в Пензенской, Оренбургской, Нижегородской, Саратовской областях, в республиках Мордовия и Марий Эл.

Среди районов Удмуртии по рождаемости лидируют Алнашский район (12,4 родившихся на 1000 человек населения), Завьяловский (12,3) и Дебёсский (12,1) районы.

13:15, 27 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
87
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#население\n#демография