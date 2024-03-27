За прошлый год население Удмуртии сократилось почти на 8 тысяч человек

Ижевск. Удмуртия. Жителей Удмуртии становится меньше. Об этом говорят опубликованные Удмуртстатом данные.

На 1 января 2024 года постоянная численность населения республики составляла чуть более 1,4 млн человек. В городах живут 943,5 тыс. человек, а на селе — 491 тыс. В 2023 году население сократилось на 7,7 тыс. граждан.

В январе на свет появились 958 детей, что на 128 младенцев меньше, чем в январе 2023 года. Положительная динамика рождаемости в ПФО зафиксирована лишь в Пензенской, Оренбургской, Нижегородской, Саратовской областях, в республиках Мордовия и Марий Эл.

Среди районов Удмуртии по рождаемости лидируют Алнашский район (12,4 родившихся на 1000 человек населения), Завьяловский (12,3) и Дебёсский (12,1) районы.