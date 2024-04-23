Население репродуктивного возраста в Удмуртии сокращается ежегодно

Ижевск. Удмуртия. С каждым годом население репродуктивного возраста Удмуртии сокращается. Об этом сообщил премьер-министр республики Ярослав Семёнов во время отчёта перед Госсоветом УР 23 апреля.

Глава правительства сообщил, что за 2023 года в республике родилось 12 185 детей, что на 582 ребёнка меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Показатель рождаемости составил 8,5 на 1000 населения.

«Рождаемость снижается по объективным причинам: с каждым годом население репродуктивного возраста сокращается. По показателю рождаемости Удмуртия находится в числе регионов с высоким показателем и занимает 40 место в России (по убыванию показателя) и 5 место в ПФО», — отметил премьер-министр.

Так, в 2023 году в Удмуртии умер 17 641 человек, что на 597 человек меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Показатель смертности составил 12,3 на 1 000 населения. Напомним, раньше Росстат сообщил, что россияне стали чаще умирать.

Ярослав Семёнов также подчеркнул, что, невзирая ни на что, в 2023 году Удмуртии достигла исторического минимума по показателю младенческой смертности; он составил 2,3 на 1 000 родившихся живыми. Средний показатель по России — 4,2, то есть почти в два раза выше.