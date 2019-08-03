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Погода может скорректировать сроки ремонта кровель в детских садах и школах Ижевска

11:00, 03 августа, 2019
Дарья Саушина
Погода может скорректировать сроки ремонта кровель в детских садах и школах Ижевска
11:00, 03 августа, 2019
Дарья Саушина
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#Ижевск\n#погода\n#ремонт
Фото: izh.ru
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Пока срок окончания работ на объектах первой очереди – 31 августа.

Ижевск. Удмуртия. Из-за дождей в Ижевске могут сдвинуться сроки ремонта кровель в детских садах и школах. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По словам замглавы администрации по социальной политике Дмитрия Чистякова, в случае осадков подрядчики укрывают крыши специальными материалами. «Мы ориентируем подрядчиков на то, чтобы в угоду соблюдения сроков работы не проводились под проливными дождями. Родителей, чьи дети посещают ремонтируемые учреждения, просим не волноваться. Пока срок окончания работ на объектах первой очереди – 31 августа», - рассказал Чистяков.

При этом, не исключен перенос сроков из-за погоды. Успеют ли строители отремонтировать кровли, станет понятно в середине августа.

Напомним, что работы по замене кровель начались в соцобъектах Ижевска в июле.

11:00, 03 августа, 2019
Дарья Саушина
74
0
#Ижевск\n#погода\n#ремонт

 

 

 


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