Две библиотеки Ижевска попали под оптимизацию

Библиотеки-филиалы №22 и №25 в ближайшее время могут прекратить свое существование, что вызвало негодование со стороны посетителей учреждений.

Ижевск. Удмуртия. Оптимизация библиотек, которая ведется в России не первый год, добралась и до Ижевска. Как рассказала корреспонденту информагентства «Сусанин» директор Центральной библиотечной системы (ЦБС) города Светлана Гусева, в ближайшее время в столице Удмуртии планируется закрыть две библиотеки: №22 по улице Труда, 50 и №25 по улице Оружейника Драгунова, 62.

Официального документа о реорганизации этих учреждений пока нет, но уже понятно, что произойдет это скоро. Так, согласно статистическим данным, с 2009 по 2016 год в Удмуртии оптимизировали 21 библиотеку.

По словам Светланы Гусевой, у ЦБС есть стратегия, которой должен придерживаться каждый филиал. Одним из ее пунктов является оптимизация, которая должна повысить эффективность работы учреждений.

«В случае библиотеки №22 у нас в шаговой доступности библиотека №23 и в шаговой доступности библиотека №19. И когда мы принимаем какие-то решения, например, объединить работу библиотек, то мы изначально, конечно, смотрим по объему работы, по вкладу в общее дело, по наполняемости библиотек, по всему этому комплексу услуг и по всем этим блокам, которые обозначены в нашей стратегии», - сказала Гусева.

Сегодня библиотеку №22 по улице Труда, 50 посещают порядка 2,6 тыс. человек, которые приходят не только за книгами. Здесь проводят различные мастер-классы, квесты для детей, есть группа скандинавской ходьбы, танцевальная студия для старшего поколения, курс «Оздоровительное пение» и многое другое.

«Здесь постоянно проходят такие массовые мероприятия, на которые может прийти любой, абсолютно бесплатно поучаствовать», - рассказала «Сусанину» одна из посетительниц библиотеки Оксана Чайникова.

Большая часть читателей здесь – пенсионеры и люди предпенсионного возраста, которым грядущие перемены пришлись не по душе, несмотря на то, что, по словам директора ЦБС Ижевска Светланы Гусевой, «все хорошее, что есть в этой библиотеке, будет развиваться дальше на базе других». Например, пенсионерок смущает, что до другой ближайшей библиотеки (напротив ТРК «Столица») придется добираться на автобусе и тратить деньги на проезд.

«Надо покупать билет, а что такое для пенсионера 40 рублей проезд?» - посетовала бывший учитель музыки, пенсионерка Надежда Розалка.

От реорганизации библиотеки не в восторге и сотрудники в количестве четырех человек.

«Конечно, нам бы не хотелось, чтобы нас закрывали. Пока у нас нет постановления, поэтому мы надеемся, что нас все-таки не закроют», - сказала и.о. заведующей библиотеки-филиала №22 Татьяна Камаева.

Однако, как бы ни любили свою библиотеку читатели и сотрудники, нужно сказать, что за годы помещение обветшало и требует серьезного ремонта, на который нужны средства. В том числе, здесь проблемы с отоплением.

«В холодную погоду сотрудникам приходится делать сокращенный рабочий день, потому что в здании невозможно работать 8 часов», - отметила Светлана Гусева.

В еще более сложной ситуации находится библиотека-филиал №25 на улице Оружейника Драгунова. Хранилище знаний размещается в здании бывшего общежития. Здесь, по словам директора ЦБС Ижевска, нет ни пожарной сигнализации, ни гардероба, ни туалета, ни раковины.

«Тут тоже в абсолютно шаговой доступности библиотека имени Маяковского. Это огромное пространство по сравнению с 25-й библиотекой. Оно на 50% отремонтировано, там более комфортные условия», - отметила Гусева.

В 25-й библиотеке порядка тысячи читателей. Здесь ведется работа по пропаганде удмуртской литературы, открыт краеведческий музей. Заведующая библиотеки Ольга Вилимене в телефонном разговоре с корреспондентом «Сусанина» сказала, что не будет комментировать сложившуюся ситуацию, пока нет никаких официальных документов.

Отметим, что закрытие двух из 23 филиалов ЦБС не оставит сотрудников без работы, им будут предложены вакансии в других библиотеках.

«На сегодняшний день, наверное, не только перед библиотеками, а перед всеми стоит задача работать эффективно. <…> Библиотека сегодня — это не просто место, где хранятся книги, где книги выдаются, мы сегодня говорим, что библиотека – это место притяжения местного сообщества», - резюмировала директор Центральной библиотечной системы Ижевска Светлана Гусева.

Действительно, сегодня ЦБС – это не только книгохранилища, но и инициатор масштабных общественных мероприятий. Так, хорошим примером «места притяжения» является фестиваль «Читай, Ижевск!», который проходит в городе уже несколько лет и с каждым годом набирает всё большую популярность.