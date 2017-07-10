На 4 млн рублей оштрафовали школы и детсады Удмуртии за приготовление еды для детей из просроченных продуктов

Всего в 2016-2017 учебном году специалисты Роспотребнадзора провели 370 проверок.

Ижевск. Удмуртия. 370 проверок образовательных учреждений провели специалисты управления Роспотребнадзора по Удмуртии в 2016-2017 учебном году. Касались они организации питания детей, сообщает пресс-служба ведомства.

Чаще всего выявлялись нарушения в хранении продуктов, технологии приготовления и готовки пищи из ингредиентов с истекшим сроком годности.

По выявленным нарушениям было составлено 640 протоколов об административном правонарушении. В итоге школам и детским садам Удмуртии придется выплатить более 4 млн рублей штрафов.