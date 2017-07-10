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      На 4 млн рублей оштрафовали школы и детсады Удмуртии за приготовление еды для детей из просроченных продуктов

      09:00, 10 июля, 2017
      Яна Шамаева
      09:00, 10 июля, 2017
      Яна Шамаева
      345
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#питание\n#школы
      Фото: @arzik
      345
      0

      Всего в 2016-2017 учебном году специалисты Роспотребнадзора провели 370 проверок.

      Ижевск. Удмуртия. 370 проверок образовательных учреждений провели специалисты управления Роспотребнадзора по Удмуртии в 2016-2017 учебном году. Касались они организации питания детей, сообщает пресс-служба ведомства.
      Чаще всего выявлялись нарушения в хранении продуктов, технологии приготовления и  готовки пищи из ингредиентов с истекшим сроком годности.
      По выявленным нарушениям было составлено 640 протоколов об административном правонарушении. В итоге школам и детским садам Удмуртии придется выплатить более 4 млн рублей штрафов.

       

      09:00, 10 июля, 2017
      Яна Шамаева
      345
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#питание\n#школы

       

       

       

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