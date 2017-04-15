Бывшего проректора ИжГТУ заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями

При его содействии университет заключил договор с предприятием на научные исследования на сумму более 13 млн рублей, но исследования вуз провел сам.

Ижевск. Удмуртия. Бывшего проректора Ижевского государственного технического университета заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями. Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России, в 2014-2015 годах Александр Коршунов, используя свою должность, инициировал заключение вузом контрактов на проведение научных исследований на общую сумму в 13 млн рублей с одним из малых инновационных предприятий Ижевска.

Исследовательские работы по его указанию провели сотрудники университета, а 13 млн рублей перевели на счет предприятия за якобы проведенную работу. Деньги после этого обналичили и передали Коршунову.

Федеральному бюджету причинен материальный ущерб на общую сумму более 13 млн рублей. Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 285 УК России («Злоупотребление должностными полномочиями»). Дело с обвинительным заключением направили в Октябрьский районный суд Ижевска.