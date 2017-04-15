  • $ 56.29 ↓
  • € 59.78 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Бывшего проректора ИжГТУ заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями

      17:28, 15 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      17:28, 15 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      515
      0
      #ИжГТУ\n#Удмуртия\n#вузы
      Фото: ИА Сусанин
      515
      0

      При его содействии университет заключил договор  с предприятием на научные исследования на сумму более 13 млн рублей, но исследования вуз провел сам.

      Ижевск. Удмуртия. Бывшего проректора Ижевского государственного технического университета заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями. Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России, в 2014-2015 годах Александр Коршунов, используя свою должность, инициировал заключение вузом контрактов на проведение научных исследований на общую сумму в 13 млн рублей с одним из малых инновационных предприятий Ижевска.

      Исследовательские работы по его указанию провели сотрудники университета, а 13 млн рублей перевели на счет предприятия за якобы проведенную работу. Деньги после этого обналичили и передали Коршунову.

      Федеральному бюджету причинен материальный ущерб на общую сумму более 13 млн рублей. Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 285 УК России («Злоупотребление должностными полномочиями»). Дело с обвинительным заключением направили в Октябрьский районный суд Ижевска.

      17:28, 15 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      515
      0
      #ИжГТУ\n#Удмуртия\n#вузы
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа