Мне бы в небо: как в Ижевске воспитывают будущих летчиков, моряков и десантников

﻿«Небо наш родимый дом» - похвастаться такой жилплощадью может лишь мала часть жителей нашей планеты. Но при этом возможность стать человеком с крыльями есть у каждого. Корреспондент информационного агентства «Сусанин» Диана Ворончихина встретилась с директором школы юных летчиков в Ижевске Павлом Федоровым и узнала, как воспитывают будущих пилотов, десантников и моряков.

Ижевск. Удмуртия. Официальной датой образования школы юных летчиков является 10 апреля 1967 года. Однако сотрудники учебного заведения считают, что их история началась двумя годами ранее - в 1965 году, когда на базе авиаклуба «Пирогово» (тогда авиацентр «Пирогово») организовали детский лагерь «Юный летчик», и уже позже появилась школа. Сегодня здесь обучаются более тысячи детей, работает 16 педагогов, среди которых ветераны боевых действий, орденоносцы, летчик гражданской авиации.

«Ребята смотрят на них и стараются быть на них похожими, в первую очередь», - сказал Павел Федоров.

Они занимаются воспитанием не только будущих пилотов, но и десантников, и моряков.

«Это было создано для того, чтобы охватить востребованность детей. Не все же хотят быть летчиками: кто-то моряками, кто-то десантниками», - отметил диретор.

Однако он добавил, что летное направление остается основным и большая часть учеников – это юные летчики.

По словам директора школы, они не ставят перед собой задачу вырастить военных, несмотря на то, что каждый год 5-6 выпускников выбирают именно этот путь. Главной целью является воспитание патриотических чувств и дисциплинированности. Он убежден, что такая школа Удмуртии необходима.

«Понятно, что не все выпускники школы будут военными. Но тем не менее они все равно воспитываются достойными людьми, нужными обществу», - сказал Федоров.

Курсанты занимаются авиационной, военной, парашютной подготовкой, изучают военное дело, метеорологию, астрономию, историю космонавтики. В школе введены уроки мужества. Учеником школы может стать любой желающий в возрасте от 6,5 до 18 лет. Отметим, что никаких экзаменов при поступлении сдавать не нужно.

«У нас есть лимит, но тем не менее, мы берем всех, потому что знаем, что все равно есть отсев», - добавил руководитель школы.

По окончанию школы юных летчиков дети получают свидетельство с оценки по изученным дисциплинам.

«В каком-то учебном заведении это, возможно, будет определенным плюсом, где-то может быть на это и не посмотрят. Но вот с прошлого года мы для учеников, которые проходят практические навыки полетов, завели летные книжки. Там проставляются количество полетов, часы. Вот этот документ он более важен именно при поступлении в высшие летные учебные заведения», - сказал директор.

Лётную практику ребята проходят в аэроклубе «Пирогово» на учебном самолете «Птенец-2». Но перед тем как сесть за штурвал настоящего летательного аппарата курсанты долго и упорно отрабатывают навыки на компьютерных тренажерах, которых в школе два: вертолетный и самолетный.

В прошлом году 41 курсант совершил самостоятельный полет. А ближайшим летом теперь уже юные моряки, которых также готовят в школе, планируют ходит под парусом на Ижевском пруду. Сейчас ребята для этого сами строят пять яхт.

Кроме того, в прошлом году в школе появился центр стюардесс. Для них оборудовали специальный класс, который имитирует салон самолета. Здесь девочки получают профессиональные навыки, учатся обслуживать пассажиров авиалайнеров.

Директор школы юных летчиков Павел Федоров уверен, что такие учебные заведения всегда будут востребованы.

«Вот буквально в прошлом году по нашему подобию в Ярославле создали такую же школу юных летчиков. Опираясь на наш опыт, мы им помогли и теперь они работают», - отметил директор.