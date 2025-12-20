Закрыть
Якшур-Бодьинский район стал литературной столицей Удмуртии 2026 года

Якшур-Бодьинский район стал литературной столицей Удмуртии 2026 года
Источник фото: ИИ
Статус перешёл от Дебёсского района.

Якшур-Бодья. Удмуртия. Литературной столицей 2026 года в Удмуртии стал Якшур-Бодьинский район. Об этом сообщил глава района Андрей Леконцев.

Эстафету в Якшур-Бодью передал Дебёсский район, который в 2025 году носил звание литературной столицы. В течение года там проводились мероприятия, посвящённые творчеству дебёсских авторов.

Торжественная церемония закрытия Дней литературы Дебёсского района состоялась в Нацбиблиотеке Удмуртии. «Впереди — целый год, посвящённый богатейшему культурному наследию Якшур-Бодьинской земли!», — анонсировал Леконцев.

В 2026 году ожидаются литературные встречи с местными авторами, лекции, творческие вечера и выставки, посвященные литературному потенциалу Якшур-Бодьинского района. 

