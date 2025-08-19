Закрыть
В Удмуртии ищут «амбассадора региона»

11:20, 19 августа, 2025
Роман Перевощиков
журналист
#Ижевск\n#Удмуртия\n#внутренний туризм\n#туризм\n#конкурс
Источник фото: ИА «Сусанин»
Задача проекта — развитие внутреннего туризма.

Ижевск. Удмуртия.Жители Удмуртии могут принять участие в конкурсе «Лучший амбассадор региона» (18+). Об этом сообщает пресс-служба сервиса.

Проект сервиса «Туту» придуман для поддержки регионального туризма в России. Для этого ищут жителей регионов, которые могут вдохновить путешествовать по родному краю — амбассадоров.

«Для Туту проект «Лучший амбассадор региона» — часть стратегии по поддержке путешествий по России. Для нас важно поддерживать локальные сообщества, находить людей, которые с помощью своих проектов продвигают локальный туризм», — делится руководитель пиар-проектов в сервисе путешествий «Туту» Наталия Туйгунова.

Для участия в проекте необходимо заполнить анкету, а также снять видеовизитку и разместить на своей странице «ВКонтакте» или в своём сообществе. Приём заявок длится до 31 августа. 

Осенью лучшие ролики будут выбирать подписчики сообщества «Туту», три лучших амбассадора встретятся в финале.

