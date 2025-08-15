Закрыть
В камбарском Музее истории и культуры появился визуализатор

11:35, 15 августа, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Источник фото: Наталья Тойкина в ТГ-канале
Также в музее появилась новая система для уличных экскурсий.

Камбарка. Удмуртия. В Камбарке завершили оснащение Музея истории и культуры техническим оборудованием. Об этом сообщает вице-премьер Удмуртии Наталья Тойкина в своём ТГ-канале.

В учреждении появились автоматизированная система учёта, а также визуализатор, который нужен для сохранения редких книг, фотографий и других исторических документов.

«Фонды музея пополнились приборами, которые обеспечат идеальные условия для хранения экспонатов, а новые подвижные шкафы и стеллажи для картин сделают экспозиции еще более удобными и наглядными», — делится Наталья Тойкина.

Помимо этого, в музее появилась новая система радиогида для уличных экскурсий, а также интерактивные киоски для поиска необходимой информации.

Обновления можно оценить, посетив музей.

