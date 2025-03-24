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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Неделя моды и дизайна началась в Удмуртии

10:20, 24 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Неделя моды и дизайна началась в Удмуртии
10:20, 24 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
149
0
#Удмуртия\n#дизайн\n#мода
Источник фото: пресс-служба Минкультуры УР
149
0

В программе — широкий выбор творческих мероприятий.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начинается 19-я Неделя моды и дизайна Удмуртии (12+). Об этом сообщил в соцсетях министр культуры республики Владимир Соловьёв.

«Это крупнейшее мероприятие в регионе и одно из самых значимых событий в мире моды и моделинга в республике. Напомню, история этого проекта началась ещё в 2006 году!» — написал министр.

Бессменным организатором Недели моды Удмуртии является заслуженный деятель искусств Удмуртской Республики, член Союза дизайнеров России Олег Ажгихин.

Неделя начнётся в понедельник, 24 марта, с презентации музейной экспозиции «Стильные мелочи ХХ века» от школы моделей «Ажиотаж». Также за неделю пройдут выставки работ студентов-дизайнеров, выставка литературы по дизайну и моде, фотовыставки, конкурсы, маркет.

Неделя моды и дизайна Удмуртии охватит площадки Дома дружбы народов и Национальной библиотеки УР. Подробности можно узнать в официальном паблике Недели в соцсетях.

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10:20, 24 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
149
0
#Удмуртия\n#дизайн\n#мода