Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начинается 19-я Неделя моды и дизайна Удмуртии (12+). Об этом сообщил в соцсетях министр культуры республики Владимир Соловьёв.

«Это крупнейшее мероприятие в регионе и одно из самых значимых событий в мире моды и моделинга в республике. Напомню, история этого проекта началась ещё в 2006 году!» — написал министр.

Бессменным организатором Недели моды Удмуртии является заслуженный деятель искусств Удмуртской Республики, член Союза дизайнеров России Олег Ажгихин.

Неделя начнётся в понедельник, 24 марта, с презентации музейной экспозиции «Стильные мелочи ХХ века» от школы моделей «Ажиотаж». Также за неделю пройдут выставки работ студентов-дизайнеров, выставка литературы по дизайну и моде, фотовыставки, конкурсы, маркет.

Неделя моды и дизайна Удмуртии охватит площадки Дома дружбы народов и Национальной библиотеки УР. Подробности можно узнать в официальном паблике Недели в соцсетях.