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Из музея Чайковского в Воткинске на реставрацию в Москву увезли копию иконы и шкатулку

11:53, 27 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Из музея Чайковского в Воткинске на реставрацию в Москву увезли копию иконы и шкатулку
11:53, 27 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
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#Воткинск\n#Удмуртия\n#Москва\n#реставрация
Источник фото: Музей-усадьба П.И. Чайковского в Воткинске
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Их обследуют сотрудники Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Игоря Грабаря.

Воткинск. Удмуртия. Два экспоната фонда музея-усадьбы Петра Чайковского в Воткинске отправили в Москву на реставрацию. Об этом сообщается в группе музея в соцсети «ВКонтакте». 

Экспонаты увезли в сопровождении директора музея Татьяны Негановой и главного хранителя Инны Володиной. 

Резная работа «Дева Мария» является деревянной копией иконы «Образ Пресвятой Девы Марии». Экспонат считается одним из ценнейших мемориальных предметов музея и является семейной реликвией семьи Чайковских. Копию иконы вырезал брат Петра Ипполит Чайковский в 1924 году для своей дочери Натальи. 

«Последняя моя резная работа, оконченная въ 1924 году, для горячо любимой мною Тасiъ И. Чайковский», — подписал автор. 

В середине 1960-х годов Наталья Чайковская передала резную работу в музей. 

Также на реставрацию отправили шкатулку XIX века с инкрустацией. Оба предмета привезли в крупнейшее реставрационное учреждение России — Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика Игоря Грабаря. Специалисты исследуют состояние сохранности экспонатов и до конца 2025 года проведут реставрационные работы.

В дальнейшем шкатулку и резную работу планируется выставить в постоянной экспозиции мемориального дома. 

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11:53, 27 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
37
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#Москва\n#реставрация