Воткинск. Удмуртия. Два экспоната фонда музея-усадьбы Петра Чайковского в Воткинске отправили в Москву на реставрацию. Об этом сообщается в группе музея в соцсети «ВКонтакте».

Экспонаты увезли в сопровождении директора музея Татьяны Негановой и главного хранителя Инны Володиной.

Резная работа «Дева Мария» является деревянной копией иконы «Образ Пресвятой Девы Марии». Экспонат считается одним из ценнейших мемориальных предметов музея и является семейной реликвией семьи Чайковских. Копию иконы вырезал брат Петра Ипполит Чайковский в 1924 году для своей дочери Натальи.

«Последняя моя резная работа, оконченная въ 1924 году, для горячо любимой мною Тасiъ И. Чайковский», — подписал автор.

В середине 1960-х годов Наталья Чайковская передала резную работу в музей.

Также на реставрацию отправили шкатулку XIX века с инкрустацией. Оба предмета привезли в крупнейшее реставрационное учреждение России — Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика Игоря Грабаря. Специалисты исследуют состояние сохранности экспонатов и до конца 2025 года проведут реставрационные работы.

В дальнейшем шкатулку и резную работу планируется выставить в постоянной экспозиции мемориального дома.