Настоящую арфу восстановили для симфонического оркестра театра оперы и балета Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В симфоническом оркестре Государственного театра оперы и балета Удмуртии имени П. И. Чайковского появилась арфа. Об этом сообщается в соцсетях учреждения культуры.

«До сегодняшнего дня партии арфы в симфоническом оркестре театра исполнялись на цифровом фортепиано. Искусственный тембр максимально приближен к настоящему, но всё же живое, благородное звучание арфы не спутать ни с чем – оно приковывает внимание слушателей с первых нот!» — говорится в сообщении.

Эта арфа — единственная в республике. Она долгое время хранилась на складе театра, и теперь, благодаря рукам прекрасных мастеров-реставраторов, инструмент полностью восстановлен и готов радовать гостей театра.