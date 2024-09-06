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Настоящую арфу восстановили для симфонического оркестра театра оперы и балета Удмуртии

08:30, 06 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Настоящую арфу восстановили для симфонического оркестра театра оперы и балета Удмуртии
08:30, 06 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
44
0
#Ижевск\n#Театр оперы и балета Удмуртской Республики\n#музыка
Фото: Kandinsky 3.1
44
0

Единственный подобный инструмент долго хранился на складе при предыдущем руководстве театра.

Ижевск. Удмуртия. В симфоническом оркестре Государственного театра оперы и балета Удмуртии имени П. И. Чайковского появилась арфа. Об этом сообщается в соцсетях учреждения культуры.

«До сегодняшнего дня партии арфы в симфоническом оркестре театра исполнялись на цифровом фортепиано. Искусственный тембр максимально приближен к настоящему, но всё же живое, благородное звучание арфы не спутать ни с чем – оно приковывает внимание слушателей с первых нот!» — говорится в сообщении.

Эта арфа — единственная в республике. Она долгое время хранилась на складе театра, и теперь, благодаря рукам прекрасных мастеров-реставраторов, инструмент полностью восстановлен и готов радовать гостей театра.

08:30, 06 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
44
0
#Ижевск\n#Театр оперы и балета Удмуртской Республики\n#музыка