В Удмуртии завершили съемки фильма «Нюлэс Сюлэм»

Каракулино. Удмуртия. В Удмуртии прошли съемки короткометражного фильма «Нюлэс Сюлэм» (удм. Сердце леса). Об этом сообщает Арт-резиденция Ижевска.

Съёмки проходили с 16 по 23 августа на территории туркомплекса «Зеленая звезда» в Каракулинском районе. Несмотря на дождливую погоду и нехватку реквизита, участники и организаторы смогли завершить работу в обозначенные сроки. Местные жители села Вятское также поучаствовали в съёмках — они помогали с поиском мотоцикла «ИЖ Планета» и предоставляли жильё в качестве локаций для фильма.

Следующим этапом работы над фильмом станут монтаж, озвучивание, написание музыки и прочее. Выпуск короткометражки в жанре сказки и магического реализма ожидается поздней осенью.

Напомним, желающие могли принять участие в кастинге на исполнение нескольких ролей.