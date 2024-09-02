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В Удмуртии завершили съемки фильма «Нюлэс Сюлэм»

10:40, 02 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Удмуртии завершили съемки фильма «Нюлэс Сюлэм»
10:40, 02 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
222
0
#Удмуртия\n#Каракулинский район\n#кино
Фото: vk.com/kinolab_udm
222
0

Произведение создано в жанре сказки и магического реализма.

Каракулино. Удмуртия. В Удмуртии прошли съемки короткометражного фильма «Нюлэс Сюлэм» (удм. Сердце леса). Об этом сообщает Арт-резиденция Ижевска.

Съёмки проходили с 16 по 23 августа на территории туркомплекса «Зеленая звезда» в Каракулинском районе. Несмотря на дождливую погоду и нехватку реквизита, участники и организаторы смогли завершить работу в обозначенные сроки. Местные жители села Вятское также поучаствовали в съёмках — они помогали с поиском мотоцикла «ИЖ Планета» и предоставляли жильё в качестве локаций для фильма. 

Следующим этапом работы над фильмом станут монтаж, озвучивание, написание музыки и прочее. Выпуск короткометражки в жанре сказки и магического реализма ожидается поздней осенью.

Напомним, желающие могли принять участие в кастинге на исполнение нескольких ролей.

10:40, 02 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
222
0
#Удмуртия\n#Каракулинский район\n#кино