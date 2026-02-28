Ижевск. Удмуртия. Герои фильма «Царевна-лягушка» (6+) снова возвращаются на экраны — в Ижевске прошёл предпоказ второй части киносказки.

Иван Царевич и Василиса играют свадьбу, но в момент церемонии невеста исчезает из-под венца. Всему виной древнее зло. Иван, его сестра в компании друзей отправляются в Тмутараканское царство, чтобы спасти Василису.

«Этот фильм о сомнениях, которые могут разрушить отношения, — сказал режиссёр Александр Амиров на творческой встрече, на которой побывал «Сусанин». — Герои вынуждены пройти определенные испытания, чтобы понять, что они важны друг для друга».

Вторая часть получилась более сказочной. Если в первой превалирует наша реальность и к ней подмешивается фэнтези, то в сиквеле больше волшебных локаций, а персонажи чаще говорят стихами. Кроме того, во втором фильме больше экшена.

Фильм снимали примерно полтора месяца. Режиссёр основного юнита, то есть Александр Амиров, снимал одну сцену, а режиссёр второго юнита параллельно с этим — другую.

«Сейчас такое время — нельзя снимать фильм долго. Долго снимать — это очень дорого, — объяснил Амиров. — Мы у государства деньги не брали, у нас не огромный бюджет, каждую копеечку продюсеры считают. Поэтому задача — снимать очень быстро».

Также Александр Амиров поделился, что во время съёмок актеры стали ему больше доверять.

«Люди уже понимают, что они делают, как они это будут делать. Сначала было много споров, а теперь они уже уверены», — рассказал режиссёр.

Съёмки второй части проходили в исторических местах Петербурга: Екатерининском парке Царского Села, Петергофе и Академии Штиглица.

Работа в музеях оказалась делом дорогим и бюрократическим. Заявки подавали минимум за три недели, согласовывали каждую деталь: где поставить кран, где разместить вышку с осветительными приборами.

«В Царском Селе выбирали день с наименьшим потоком туристов, перекрывали только часть парка, чтобы не мешать экскурсиям. В Академии Штиглица возникла проблема: телескопический кран не проходил в узкие проемы старого здания. Тащить через музейный зал со стеклянными витринами и золотыми вазами не разрешили», — рассказал о сложностях режиссёр.

В конце создатели фильма оставили «небольшой крючочек», и это не просто открытый финал. Александр Амиров признался, что третья часть уже пишется и есть договорённость с актёрами о съёмках.

Премьера второй части «Царевны-лягушки» (6+) состоится 5 марта. «Такое же весёлое, хулиганское, с большим количеством затей», — так охарактеризовал новый фильм режиссёр.

Отметим, что Александр Амиров родился в Узбекистане. Однако большую часть жизни провёл в Ижевске, учился в УДГУ, успел поработать во многих новостных изданиях столицы Удмуртии, а свой путь режиссёра начинал с монтажа фильмов.

Напомним, год назад прошёл предпоказ первой части «Царевны-лягушки».