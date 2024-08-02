В Удмуртии ищут актёров для съёмок короткометражного фильма 

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии идёт набор актёров для участия в съёмках короткометражного фильма кинолаборатории «Нюлес Сюлэм» (удм. Сердце леса). Об этом сообщает республиканский колледж актёров.

Съёмки картины пройдут с 16 по 23 августа на территории агротуристического комплекса «Зелёная Звезда» в Каракулинском районе Удмуртии. Сейчас проходит кастинг на три роли:

· Алена — молодая, красивая, стройная и ухоженная девушка. Игровой возраст 22-24 года. Светлые волосы;

· Илья. Игровой возраст 17 лет. Удмуртская внешность. Высокий;

· Галина, мама Ильи — миловидная, доброжелательная женщина. Игровой возраст 50-55 лет. Удмуртка.

Для участия в отборе требуется подготовить 2-3 свои фотографии, портретное фото и в полный рост.

Для записи можно обратиться по ссылке.