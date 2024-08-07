Очередной этап археологических раскопок завершился на Балезинском могильнике в Удмуртии

Балезино. Удмуртия. В удмуртском селе Балезино завершился очередной этап археологических раскопок. Две недели на древнем могильнике работали участники Камско-Вятской археологической экспедиции УдГУ. Корреспондент «Сусанина» Дмитрий Стрелков традиционно для себя посвятил отпуск работе в составе отряда под руководством профессора Елизаветы Черных.

Напомним, раскопки на Балезинском I могильнике проходят уже седьмой год. Стационарный лагерь работает с 2018 года. В беседе после экспедиции 2024 года профессор Черных подчеркнула, что особенность науки археологии и особенно полевой в том, что она всегда сулит что-то новое. Другое дело, что понимать под новым.

«Для журналистов оно почти всегда эквивалентно сенсации. Для учёных — каждый раскопочный сезон приносит новые артефакты, а то и явления, прежде не известные. Наши знания о далёком прошлом крайне лакунарны. Вот и Балезинский могильник каждый год дарит нам новые загадки и сюрпризы. Не стал исключением и нынешний сезон», — отметила Елизавета Михайловна.

В одном из раскопов погребения были почти полностью разрушены современной распашкой. В другом раскопе исследователям открылась оригинальная площадка с ямами, заполненными костями и зубами домашних животных, главным образом лошади.

«Вероятнее всего, это остатки каких-то ритуалов, сопровождавших (или завершавших) обряды погребения умерших. Наличие мощных прокалов, углей, золы — свидетельство почитания огня. И, конечно, явные следы культа коня», — отметила учёный.

Среди этого «требища» выявлены несколько погребений с кремацией и ингумацией. Очень интересное сочетание, потребуется время и усилия разных специалистов, чтобы дать им убедительную оценку. Вещевой инвентарь из погребений этого года небольшой, но не менее интересный, чем в прошлые годы.

«Особый интерес представляет крупный овальный медальон, украшенный сканью и вставками из полудрагоценных камней. Есть красивые бусы из стекла и камней (сердолик и янтарь). Не менее замечательны предметы поясной гарнитуры — пряжки и накладки VI-VII веков. Особой привлекательностью и информативностью обладают бронзовые шумящие украшения», — рассказала Елизавета Черных.

Отметим, что медальон и бусины не местного происхождения. Их нахождение на прикамских землях — результат обмена, вероятно и многоступенчатого. С определённой долей вероятности можно предположить, что эти ювелирные украшения древности происходят с территории юго-запада: Северный Кавказ, Причерноморские и Приазовские степи (речь идёт об эпохе Аварского каганата и Великой Болгарии (Булгарии)).

Впервые в этом году в Балезино был найден железный трёхлопастной наконечник стрелы. Много ножей. Кстати, в одной из могил нож был воткнут в дно ямы. Это явление находит близкие аналогии в древностях более западных районов Камско-Вятского междуречья.

Также в ходе раскопок «попались» несколько пластинок из кремня (микролиты), свидетели деятельности человека эпохи мезолита на территории Удмуртии. Факт того, что это действительно каменные орудия, к которым «приложил руку» человек, подтвердила научный сотрудник отдела археологии ИЯЛИ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН Надежда Волокитина, которая также стала участником раскопок в Балезино в этом сезоне.

Подробнее об уникальности археологического памятника можно узнать в материале «Сусанина» по ссылке.