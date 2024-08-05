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Парк со средневековыми мастерскими планируют создать в Глазове

10:55, 05 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Парк со средневековыми мастерскими планируют создать в Глазове
10:55, 05 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Глазов\n#Удмуртия\n#Иднакар\n#ремёсла\n#история
Фото: Музей-заповедник "Иднакар"
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Также в пространстве установят станки завода «Металлист».

Глазов. Удмуртия. В глазовском музее-заповеднике «Иднакар» стартовал экспериментальный этап проекта «От ремесла до профессии. Века-вехи», в рамках которого планируется создать Парк ремёсел. Об этом сообщает музей-заповедник «Иднакар».

В рамках экспериментальной части сотрудники музея-заповедника изготовят иднакарский нож, пройдя весь цикл: от поиска болотной руды до ковки. Проведённые исследования лягут в основу создания Парка ремёсел и профессий, на территории которого появятся средневековые мастерские и станки завода «Металлист», которому исполняется 125 лет. 

Также в парке будет проводиться профориентационный просветительский тур с элементами VR/AR и с мастер-показами для школьников и студентов.

10:55, 05 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
128
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#Иднакар\n#ремёсла\n#история