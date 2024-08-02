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Музыканты из Удмуртии смогут посоревноваться в исполнении песен на национальном языке

09:40, 02 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Музыканты из Удмуртии смогут посоревноваться в исполнении песен на национальном языке
09:40, 02 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
29
0
#Глазов\n#конкурс\n#музыканты
Фото: unsplash.com (Wan San Yip)
29
0

Участников конкурса поделят на две возрастные группы – младше и старше 18 лет.

Глазов. Удмуртия. В Глазове пройдет музыкальный конкурс по исполнению песен на удмуртском языке. Об этом сообщает Глазовский краеведческий музей.

На Успенской ярмарке (0+) в Глазове 16 августа состоится конкурс «Удмуртский бит» (6+). Участники песенного соревнования будут разделены на две возрастные группы – младше и старше 18 лет.

Пройдет мероприятие по адресу: улица Кирова, 2 этаж. Узнать дополнительную информацию можно по телефону 66-0-22.

09:40, 02 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
29
0
#Глазов\n#конкурс\n#музыканты