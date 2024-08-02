Музыканты из Удмуртии смогут посоревноваться в исполнении песен на национальном языке

Глазов. Удмуртия. В Глазове пройдет музыкальный конкурс по исполнению песен на удмуртском языке. Об этом сообщает Глазовский краеведческий музей.

На Успенской ярмарке (0+) в Глазове 16 августа состоится конкурс «Удмуртский бит» (6+). Участники песенного соревнования будут разделены на две возрастные группы – младше и старше 18 лет.

Пройдет мероприятие по адресу: улица Кирова, 2 этаж. Узнать дополнительную информацию можно по телефону 66-0-22.