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180-летний крест, снятый с Казанско-Богородицкой церкви села Можга, будет сохранён

09:40, 18 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
180-летний крест, снятый с Казанско-Богородицкой церкви села Можга, будет сохранён
09:40, 18 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
307
0
#Можга\n#Удмуртия\n#храм\n#история
Фото: Алёна Капустина (vk.com/alena_kapusta)
307
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Реликвию могут перенести в музей при храме.

Можга. Удмуртия. 20 декабря 2023 года на Казанско-Богородицком храме села Можга был установлен новый крест. Он пришёл на смену кресту, простоявшему на церкви около 180 лет. «Сусанин» узнал дальнейшую судьбу реликвии.

Средства на перекладку кровли и смену креста собирали верующие Можгинского района. В ходе работ старый крест сняли и перенесли в безопасное место на территории храма. Как сообщили в Сарапульской епархии, решение о его дальнейшем использовании будет принято с учетом церковной целесообразности.

«Возможно, крест будет перенесен в музей при храме или использован для установки на другом приходском здании», — ответил секретарь Сарапульского епархиального управления священник Димитрий Сырчин.

Казанско-Богородицкий храм строился в 1816-1846 годах. За годы существования церковь практически не закрывалась, что уберегло крест от снятия и сохранило его для потомков.

09:40, 18 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
307
0
#Можга\n#Удмуртия\n#храм\n#история