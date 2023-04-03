Национальная премия имени Ашальчи Оки пройдёт в Удмуртии 14 апреля

Юкаменское. Удмуртия. В селе Юкаменское 14 апреля состоится ежегодная межрегиональная конференция «Ашальчи Оки лыдӟонъёс» (12+), ее цель — популяризация удмуртской литературы и истории удмуртского народа. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Конференция посвящена памяти первой удмуртской поэтессы, заслуженному врачу Удмуртской АССР Акилине Григорьевне Векшиной.

«Мероприятие организуется в апреле — в честь дня рождения поэтессы. Участниками становятся не только женщины – активистки из нашей республики, но и соседних регионов. Это учёные, журналисты, общественные деятели, молодёжь. Каждый год конференция посвящена какой-либо теме. В этом году будем говорить о месте Ашальчи Оки в современной удмуртской литературе, о роли в воспитании подрастающего поколения, молодёжи», — рассказала председатель Республиканского Совета женщин-удмурток «Удмурт нылкышно кенеш» Елена Миннигараева.

Участниками также станут представители национально-культурных автономий удмуртов Татарстана и Башкортостана.

2023 год станет для конференции юбилейным. Она пройдёт в 10-й раз и будет приурочена 125-летию Ашальчи Оки, 30-летию совета женщин-удмурток, Году молодёжи в Удмуртии и Году педагога и наставника в России.

Слушателям дадут ответ, почему в каждой удмуртской женщине и сегодня живёт Ашальчи Оки, познакомят с архивными материалами. Воспоминаниями поделится внучатый племянник поэтессы Владимир Векшин — «Для меня она была просто тётей Линой».

Одним из главных событий конференции станет вручение Национальной премии имени Ашальчи Оки за 2022 год. Премия учреждена в 1994 году Всеудмуртской ассоциацией «Удмурт Кенеш» и присуждается женщинам-активисткам за работу по сохранению языка, культуры удмуртского народа.