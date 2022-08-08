Более 1 млн рублей выиграл проект из Камбарки на грантовом конкурсе «Музей 4.0»

Камбарка. Удмуртия. Проект из Удмуртии стал победителем грантового конкурса «Музей 4.0» благотворительного фонда Владимира Потанина. Как сообщила пресс-служба главы и правительства республики, команда проекта «Демидовы. Хроника заводских поселений» из Камбарки победила в номинации «Сетевые партнёрства». На реализацию проекта фонд выделит 1 млн 116 тыс. рублей.

Сам проект направлен на привлечение внимания общественности к истории завода Демидовых, который начал свою летопись в 1761 году. В первое время завод перерабатывал чугун и железо, а после Октябрьской революции начал наращивать мощности и в производство поступили телеги, а чуть позже — вагонетки конной тяги, станки для точки и металлические клепаные платформы.

Уникальность проекта «Демидовы. Хроники заводских поселений» заключается в том, что к его мероприятиям будут привлечены заводчане, члены их семей из Камбарки и жители Суксунского городского округа Пермского края.

Проект поддержал Камбарский машиностроительный завод, который выступил партнёром. В ходе реализации там будет благоустроена призаводская территория, которая станет одним из мест притяжения жителей и гостей города. Также установят информационные стенды с историей завода.

Всего победителями грантового конкурса стали 16 проектов из 15 регионов России. Общий размер поддержки составил более 45 млн рублей.