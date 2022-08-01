На оснащение трёх муниципальных музеев в Удмуртии выделили 5 млн рублей

Ижевск. Удмуртия. Три муниципальных музея в Удмуртии оснастят оборудованием в 2022 году в рамках национального проекта «Культура», инициированного президентом страны Владимиром Путиным. Как сообщила пресс-служба главы и правительства республики, оснащение затронет музей истории и культуры Воткинска, Завьяловский музей истории и культуры и Граховский районный краеведческий музей имени Ашальчи Оки. На оснащение современным оборудованием учреждениям выделено более 5 млн рублей.

Отмечается, что в Граховский музей приобрели стеклянные витрины и музейные столы, закупили оборудование для учёта и хранения предметов музейного фонда. Средства нацпроекта направили на приобретение металлических шкафов и для полноценного функционирования фондохранилища. Оборудование уже поступает в музей и уже частично смонтировано.

Граховский музей открыли 4 апреля 2002 года в день 104-й годовщины со дня рождения Ашальчи Оки. Сейчас учреждение культуры насчитывает более 3 000 музейных предметов. Ежегодно музей посещают 4 000 посетителей.

Музей включает в себя многие виды музейных коллекций — естественнонаучные, нумизматические, этнографические, предметы быта. Имеет постоянные экспозиции, отражающие историю района. В музее также ведётся поисковая работа по восстановлению имён и биографий участников Великой Отечественной войны, истории села и района.