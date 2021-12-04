В учреждении культуры заменили окна на сумму, более чем в 1 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске завершился ремонт в Республиканском музыкальном колледже. Как сообщил в соцстях министр культуры Удмуртии Владимир Соловьёв, в рамках программы укрепления материально-технической базы учреждений культуры заменены окна на сумму 1 млн 115 тыс. рублей из республиканского бюджета.

«Республиканский музыкальный колледж — единственное учебное заведение Удмуртии в области подготовки музыкантов-профессионалов, «кузница кадров» для детских школ искусств и практически всех исполнительских коллективов Удмуртии», — написал министр.

Он напомнил, что становление учебного заведения началось с открытия в 1933 году на базе музыкального отделения театрально-художественного техникума. В 1937 году оно было преобразовано в самостоятельное учебное заведение.

Отметим, что в 2021 году ремонтные работы пройдут в семи учреждениях культуры республики на общую сумму в 15 млн рублей.