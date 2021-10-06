Участники из Удмуртии прошли в финал IV национального чемпионата «Навыки мудрых»

Они будут соревноваться в 9 компетенциях.

Ижевск. Удмуртия. В финале чемпионата «Навыки мудрых» примут участие 9 человек из Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Удмуртской Республики.

Мероприятие пройдет с 6 по 8 октября в Новосибирске по стандартам Ворлдскиллс для специалистов в возрасте 50 лет и старше.

Конкурсные площадки создали на базе образовательных организаций регионов-участников. В Новосибирске, в Центре управления соревнованиями, главные эксперты по компетенциям будут контролировать строгое соответствие чемпионата регламентам Ворлдскиллс Россия. В обязанности 115 экспертов входит контроль за ходом выполнения конкурсных заданий и оценка работы финалистов.

Представители Удмуртии будут соревноваться компетенциям: «Веб-дизайн и разработка», «Графический дизайн», «Дошкольное воспитание», «Организация экскурсионных услуг», «Поварское дело», «Преподавание в младших классах», «Физическая культура, спорт и фитнес», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Электромонтаж». Испытания пройдут на семи площадках в колледжах и техникумах Ижевска, Сарапула, Увы.

Чемпионат проходит, чтобы показать конкурентоспособность и профессиональное долголетие людей старше 50 лет. Также он поможет работодателям напомнить о плюсах профессионального развития зрелых специалистов.

Всего в соревнованиях участвуют 300 человек из 62 субъектов России. Ранее все они прошли отбор регионального уровня. В национальном первенстве для участников создадут конкурсные соревнования в 28 компетенциях.

7 октября для всех в дистанционно-очном формате устроят деловую программу, на которой ведущие профессионалы и эксперты нашей страны обсудят вопросы подготовки граждан 50+ и векторы профориентационной работы в регионах Российской Федерации. Также в ее рамках пройдет церемония объявления рейтинга ТОП-100 образовательных организаций юниорского движения Ворлдскиллс в 2020-2021 учебном году.

Для школьников с 5 по 11 класс проведут профориентационные мероприятия.

Каждый желающий сможет понаблюдать за чемпионатом онлайн. Трансляцию запустят на сайте и в социальных сетях Агентства Ворлдскиллс Россия.