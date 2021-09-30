Архитекторы из Ульяновска создадут концепцию Центра удмуртской культуры

Проект должен быть готов до конца 2021 года.

Ижевск. Удмуртия. Концепция будущего Центра удмуртской культуры появится уже в этом году. Об этом сообщила пресс-служба Центра территориального развития республики.

Напомним, в августе 2021 года стартовал электронный аукцион на создание комплексной концепции Центра удмуртской культуры, который разместится в бывшем здании театра имени В. Г. Короленко. Здание неоднократно предлагалось снести. В итоге общественники отстояли постройку.

«По итогам аукциона был определён подрядчик — архитектурное бюро «Простор» из Ульяновска. Компания работала над такими проектами, как создание концепции многофункционального городского центра Екатеринбург-Сити, разработка концепции нового историко-культурного правительственного центра в Калининграде, создание концепции застройки набережной реки Свияга в Ульяновске», — сообщили в Центре территориального развития.

Всего на участие в конкурсе заявились девять компаний. По контракту стоимость работ составляет 4,7 млн рублей. Средства на их проведение выделены из бюджета Удмуртии.

Работа над проектом включает в себя три блока: социокультурный, экономический, архитектурный. Благодаря комплексной концепции будет сформировано понимание того, что может быть размещено в здании, как здание сможет себя обеспечивать, и как оно может выглядеть. По контракту концепция развития должна быть готова до конца года.

В настоящий момент в здании на улице Карла Маркса располагается театр «Айкай» и готовящиеся к переезду в обновлённое здание отделы Национальной библиотеки.

«Важно, что в техническом задании к концепции отдельным пунктом прописана необходимость предусмотреть изменение существующего здания с сохранением его главных фасадов и основных архитектурных объёмно-планировочных решений. А также необходимость учесть национальные особенности и колорит при работе со зданием», — подчеркнул директор «Айкая» Пётр Данилов.