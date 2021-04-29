Жители Глазова смогут присоединиться к акции «Окна Победы»

В течение майских праздников горожанам предложили украсить окна своих квартир и домов символами победы.

Глазов. Удмуртия. Жителей Глазова призвали принять участие в акции «Окна Победы». Она пройдёт с 1 по 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба города.

В течение майских праздников горожанам предложили украсить окна своих квартир и домов символами победы: георгиевскими ленточками, красными звёздами или словами благодарности ветеранам.

Также участникам предлагают разместить фотографии родных и близких, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Помощь со сканированием и распечаткой готовы оказать в Молодёжном центре с 4 по 7 мая — там разместят мобильный пункт акции. Он будет расположен по адресу: Глазов, улица Кирова, 71б и доступен с 15:00 до 18:00.