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Жители Глазова смогут присоединиться к акции «Окна Победы»

16:35, 29 апреля, 2021
Андрей Бирюков
Жители Глазова смогут присоединиться к акции «Окна Победы»
16:35, 29 апреля, 2021
Андрей Бирюков
273
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#Удмуртия\n#Глазов\n#культура\n#День Победы
Фото: пресс-служба Глазова
273
0

В течение майских праздников горожанам предложили украсить окна своих квартир и домов символами победы.

Глазов. Удмуртия. Жителей Глазова призвали принять участие в акции «Окна Победы». Она пройдёт с 1 по 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба города. 

В течение майских праздников горожанам предложили украсить окна своих квартир и домов символами победы: георгиевскими ленточками, красными звёздами или словами благодарности ветеранам. 

Также участникам предлагают разместить фотографии родных и близких, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Помощь со сканированием и распечаткой готовы оказать в Молодёжном центре с 4 по 7 мая — там разместят мобильный пункт акции. Он будет расположен по адресу: Глазов, улица Кирова, 71б и доступен с 15:00 до 18:00. 

16:35, 29 апреля, 2021
Андрей Бирюков
273
0
#Удмуртия\n#Глазов\n#культура\n#День Победы