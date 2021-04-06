Хоккейный свитер Владимира Путина появился в коллекции школьного музея в Ижевске

В коллекции педагога уже больше 20 свитеров хоккеистов.

Ижевск. Удмуртия. Хоккейный свитер президента России с его автографом пополнил коллекцию учителя из Ижевска. Об этом сообщает на своей странице «ВКонтакте» педагог, собирающий коллекцию, Дмитрий Дементьев.

10 мая 2014 года президент России Владимир Путин принял участие в гала-матче всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги под номером 11 в составе «Звезд НХЛ». За первую пятиминутку глава государства оформил «президентский дубль». Нападающий №11 был признан самым полезным игроком матча, забросив шесть шайб и сделав пять голевых передач.

Школьный учитель из Ижевска Дмитрий Дементьев собирает свитера хоккеистов для музея хоккея. В конце ноября 2020 года он написал письмо на официальном сайте президента с просьбой передать ему форму главы государства для своей коллекции. 6 апреля этого года свитер Владимира Путина с его автографом появился в Ижевске.

В коллекции учителя уже более 20 свитеров. Среди них форма Александра Овечкина, Ильи Ковальчука и других именитых хоккеистов.