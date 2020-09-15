Ижевский учитель получил свитер Александра Овечкина для будущего музея хоккея

В коллекции педагога 21 свитер хоккеистов.

Ижевск. Удмуртия. Педагог из Ижевска собирает коллекцию свитеров хоккеистов для будущего музея. Дмитрий Дементьев работает учителем начальных классов в школе №97. Его ученики – юные хоккеисты.

Несколько лет назад педагог придумал проект «Хоккей детям» для того, чтобы мальчишки стремились к спортивным вершинам. На классные часы к ребятам приходили хоккеисты и рассказывали о своем становлении.

Параллельно Дмитрий Дементьев решил собирать коллекцию. «Сначала это были клубы КХЛ, затем по хорошему стечению обстоятельств я написал в директ Анастасии Шубской – жене Овечкина, и она ответила. Но это было в 2019 году. И с Ковальчуком я точно так же списался, и он мне ответил», - рассказал Дементьев информационному агентству «Сусанин».

Свитер Ильи Ковальчука учитель получил в ноябре 2019 года, а в минувшие выходные стал обладателем части экипировки Александра Овечкина. «Договориться - легко. Звездные люди готовы, но у них то времени нет, то еще какие-то проблемы. Самое сложное - это ожидание того, когда придет заветный подарок», - отметил коллекционер. Сейчас в музее класса 21 хоккейный свитер. Ожидается, что экспозиция пополнится формой с автографами Артемия Панарина и Сергея Бобровского.

В будущем Дмитрий Дементьев хотел бы создать музей хоккея в Ижевске, чтобы собранную им коллекцию могли увидеть не только ученики, но и все поклонники хоккея.



