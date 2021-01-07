В Ижевске стартовал ледовый фестиваль ангелов и архангелов

Скульпторы будут работать на нескольких городских площадках.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начался десятый ледовый фестиваль ангелов и архангелов, который продлится до 19 января. О дате старта ранее сообщали организаторы мероприятия в соцсети «ВКонтакте».

Скульпторы и художники будут работать над созданием ледовых фигур на нескольких площадках в Ижевске: у Михайловского собора, в водонапорной башне у Центральной площади и в парке современного искусства у родника имени Пригова в районе улицы Авангардной.

На каждую команду придётся по 2-4 кубометра льда, из которого по согласованным эскизам будут изготовлены скульптуры. На работу отведено 10 дней, с 8 по 18 января.