Храмовый комплекс в селе Старые Зятцы в Удмуртии включили в перечень выявленных объектов культурного наследия

В комплекс входит четыре здания.

Ижевск. Удмуртия. Храмовый комплекс Казанской иконы Божией Матери и прилегающая территория с кладбищем в селе Старые Зятцы в Удмуртии включили в перечень выявленных объектов культурного наследия. Об этом рассказал «Сусанину» руководитель агентства по госохране ОКН Удмуртии Юрий Перевозчиков.

Ранее с инициативой включения выступил экспертный совет при агентстве. В комплекс входит четыре постройки: «Здание храма Казанской иконы Божией Матери», «Здание высшего начального училища», «Здание церковно-приходской школы» и «Дом священника Михаила Шерстенникова».

От самой церкви остался лишь остов, в годы советской власти здесь располагался молокозавод. Возвели же каменное здание церкви между 1874 и 1895 годами. Здание высшего начального училища сохранилось лучше. После Октябрьской революции оно использовалось под школу, потом под профучилище, после здесь был специнтернат, который переехал в Варавай. Здание церковно-приходской школы также вполне прилично сохранилось, хоть и в худшем состоянии, чем училище.

Отметим, что персона священника Михаила Шерстенникова для местных жителей - мемориальная личность, он был тестем Михаила Елабужского. Как отметил Юрий Перевозчиков, остаётся решить, как определить храмовый комплекс, внесённый в перечень выявленных ОКН: «ансамбль» или «достопримечательное место». Руководитель госоргана отметил, что Московская патриархия активно собирает данные по аварийным и руинированным храмам РПЦ для рассмотрения финансирования возможного восстановления.





Фреска на своде здания церкви. Фото: aoknur.ru





Здание высшего начального училища. Фото: aoknur.ru





Церковно-приходская школа. Фото: aoknur.ru





Дом священника Шерстенникова. Фото: aoknur.ru