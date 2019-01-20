Жители Сарапула выберут героя для «Сказочной карты России»

Музей Среднего Прикамья предлагает связать персонажа с Камой.

Сарапул. Удмуртия. Жители Сарапула выберут героя, который представит город на «Сказочной карте России». Об этом сообщила пресс-служба администрации со ссылкой на музей истории и культуры Среднего Прикамья.

«Карта» объединяет в себе персонажей, былины и сказки городов России. Проект начали реализовывать в 2010 году. В настоящий момент «сказочный путеводитель» перевели на английский язык, что повысило проект до международного уровня.

В городах-участниках устанавливают специальные дорожные знаки – «сказочные версты» - они и приведут туриста к усадьбе или к месту рождения героя.

Жителям Сарапула предлагают связать свой город с речной тематикой, в частности, с легендой о происхождении Камы, чьи главные герои богатырь Кама и его дочь Золотая Сарапуль.

Согласно легенде, спасая территорию от наводнения, богатырь заарканил гору, которая перекрыла течения рек. Протащив камень по земле, герой сформировал русло Камы.

Дочь богатыря могла превращаться в рыбу, когда людям требовалась помощь.

Сотрудники музея предлагают сарапульцам поделиться своими идеями о сказочном герое города.