Тактильные иконы для слабовидящих появятся в храмах Ижевска

Образы святых выполнены в технике резьбы по дереву.

Ижевск. Удмуртия. В храмах Ижевска появятся тактильные иконы для слабовидящих. Как пишет «Парламентская газета», картины созданы в рельефной технике деревянной резьбы.

Образы на иконах можно трогать руками, чтобы слабовидящие смогли представить лики святых у себя в голове.

Работники мастерской художника Олега Зона, которые создали резные картины, отправили их в 26 храмов России. Иконы, помимо Ижевска, уже получили церкви в Подмосковье, Тверской области и Новой Москве.

Одну из икон с изображением Николая получила воскресная школа для слепо-глухих при Свято-Троицком соборе Ижевска. На сегодняшний день в школе занимается 14 детей.