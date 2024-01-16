Старинную икону передала игуменья монастыря из удмуртского Люка для нуждающегося прихода

Ижевск. Удмуртия. Старинную икону передала игуменья Ризположенского монастыря из села Люк в Удмуртии для нуждающихся приходов. Об этом сообщили в соцсетях молодёжного волонтёрского движения «Под куполом небес».

«Игуменья Ангелина передала нам разную церковную утварь и несколько икон для передачи нуждающимся приходам. Среди них — старинная икона преподобного Серафима Саровского, написанную в последние предреволюционные годы», — говорится в сообщении.

За минувшее столетие икона рассохлась, скрепляющие шпонки выпали, а покровный лак потемнел и помутнел. Но образ сохранился весьма хорошо.

«На минувших выходных решили укрепить икону. Достали шпонки. И на обороте одной из них нашли нарисованный простым карандашом витиеватый крест. Как будто бы некий прежний мастер послал нам в будущее свой скромный привет из прошлого. Сейчас идёт процесс снятия покровного лака. По окончании всех работ икона и ещё некоторые вещи будут переданы в один из новооткрывающихся храмов», — сообщили в волонтёрском движении.

Напомним, в начале декабря житель Удугучина нашёл старинную икону и передал её в местный храм.