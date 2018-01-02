3 января: куда сходить жителям Удмуртии

Афиша событий и мероприятий в городах республики.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии продолжают отмечать Новый год не только за столом, но и за интересными и увлекательными занятиями. Информагентство «Сусанин» подготовило афишу мероприятий на 3 января.

Ижевск

Театр кукол, 10:00, 13:00, 16:00 – спектакль «По щучьему велению» + новогодняя интермедия. Цена билетов: 200, 250 рублей. Продолжительность: 50 минут.

Национальный театр, 10:00, 13:00 – «Морозко». Цена: 250-300 рублей.

Драмтеатр, 10:00, 13:00 – «Красная шапочка». Цена: 300 рублей.

Национальный музей имени Кузебая Герда:

10:00 – экскурсия для семейного посетителя на выставке «О самоварах и не только»;

15:00 – квест-игра для семейного посетителя «Путешествие в прошлое»;

15:00 – мастер-класс по оригами «Чудо-елка» на выставке «Рождество да святки».

Театр оперы и балета, 11:00, 14:00, 17:00 – «Буратино». Цена: от 350 рублей.

Музей имени Михаила Калашникова:

11:00 – интерактивная площадка «Лаборатория научных развлечений». Цена: 0-100 рублей;

11:00 – день семейного отдыха.

Дом народного творчества, 12:00 – «Обычное новогоднее волшебство». Цена: 150 рублей.

Цирк, 12:00, 16:00 – новогодняя сказка «Двенадцать месяцев». Цена: 500-1300 рублей.

Зоопарк, 13:00 - новогодние представления «Операция «Письмо» или почтовая служба Деда Мороза»

Сарапул

ДК радиозавода, 11:00 – «Мы Снегурочку найдем в тридевятом царстве». Цена: 300-400 рублей.

Сарапульский театр, 10:00 – «Волшебная лампа Аладдина». Цена: 300 рублей, продолжительность: 1 час 10 минут.

Городской сад имени Пушкина, 12:00, 14:00 – представление для детей.

Историко-краеведческий музей, 12:00 – новогодний променад с рыжей девочкой.

Воткинск

ДК Юбилейный, 11:00 – «Ёлка с Чайковским». Цена: 650 рублей.

Глазов

Культурный центр «Россия», 10:00 – новогоднее представление «Тайна королевства Кракатук».

Глазовский краеведческий музей, 10:00 – экскурсия в научно-интерактивном музее «МультишоУМ». Цена: 100-200 рублей.

Глазовский краеведческий музей, 12:00 – выставка «Чепецкий мамонт».

Управление культуры, спорта и молодежной политики города Глазова, Кирова, 38, 11:00 – новогодний спектакль «Волшебное перо жар-птицы». Цена: от 200 рублей.

Театр Парафраз, Советская, 19, 13:00, 17:00 – «Как Женька чудо искал». Цена: 200 рублей.

Пехтина, 12а, 14:00 – новогодний мюзикл «Старая сказка о Золушке». Цена: 250 рублей.