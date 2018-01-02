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      3 января: куда сходить жителям Удмуртии

      17:00, 02 января, 2018
      Диана Ворончихина
      17:00, 02 января, 2018
      Диана Ворончихина
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      #отдых\n#культура\n#досуг\n#Ижевск\n#Воткинск\n#Сарапул\n#Глазов\n#Новый год\n#Удмуртия\n#праздники\n#досуг в Ижевске
      Фото: pixabay.com
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      Афиша событий и мероприятий в городах республики.

      Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии продолжают отмечать Новый год не только за столом, но и за интересными и увлекательными занятиями. Информагентство «Сусанин» подготовило афишу мероприятий на 3 января.

      Ижевск

      Театр кукол, 10:00, 13:00, 16:00 – спектакль «По щучьему велению» + новогодняя интермедия. Цена билетов: 200, 250 рублей. Продолжительность: 50 минут.

      Национальный театр, 10:00, 13:00 – «Морозко». Цена: 250-300 рублей.

      Драмтеатр, 10:00, 13:00 – «Красная шапочка». Цена: 300 рублей.

      Национальный музей имени Кузебая Герда:

      10:00 – экскурсия для семейного посетителя на выставке «О самоварах и не только»;

      15:00 – квест-игра для семейного посетителя «Путешествие в прошлое»;

      15:00 – мастер-класс по оригами «Чудо-елка» на выставке «Рождество да святки».

      Театр оперы и балета, 11:00, 14:00, 17:00 – «Буратино». Цена: от 350 рублей.

      Музей имени Михаила Калашникова:

      11:00 – интерактивная площадка «Лаборатория научных развлечений». Цена: 0-100 рублей;

      11:00 – день семейного отдыха.

      Дом народного творчества, 12:00 – «Обычное новогоднее волшебство». Цена: 150 рублей.

      Цирк, 12:00, 16:00 – новогодняя сказка «Двенадцать месяцев». Цена: 500-1300 рублей.

      Зоопарк, 13:00 - новогодние представления «Операция «Письмо» или почтовая служба Деда Мороза»

      Сарапул

      ДК радиозавода, 11:00 – «Мы Снегурочку найдем в тридевятом царстве». Цена: 300-400 рублей.

      Сарапульский театр, 10:00 – «Волшебная лампа Аладдина». Цена: 300 рублей, продолжительность: 1 час 10 минут.

      Городской сад имени Пушкина, 12:00, 14:00 – представление для детей.

      Историко-краеведческий музей, 12:00 – новогодний променад с рыжей девочкой.

      Воткинск

      ДК Юбилейный, 11:00 – «Ёлка с Чайковским». Цена: 650 рублей.

      Глазов

      Культурный центр «Россия», 10:00 – новогоднее представление «Тайна королевства Кракатук».

      Глазовский краеведческий музей, 10:00 – экскурсия в научно-интерактивном музее «МультишоУМ». Цена: 100-200 рублей.

      Глазовский краеведческий музей, 12:00 – выставка «Чепецкий мамонт».

      Управление культуры, спорта и молодежной политики города Глазова, Кирова, 38, 11:00 – новогодний спектакль «Волшебное перо жар-птицы». Цена: от 200 рублей.

      Театр Парафраз, Советская, 19, 13:00, 17:00 – «Как Женька чудо искал». Цена: 200 рублей.

      Пехтина, 12а, 14:00 – новогодний мюзикл «Старая сказка о Золушке». Цена: 250 рублей. 

      17:00, 02 января, 2018
      Диана Ворончихина
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      #отдых\n#культура\n#досуг\n#Ижевск\n#Воткинск\n#Сарапул\n#Глазов\n#Новый год\n#Удмуртия\n#праздники\n#досуг в Ижевске

       

       

       

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